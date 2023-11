SÜVARIIGI TEGELIKUD MÕJUKAD | Eesti niiditõmbajate ja hallide kardinalide edetabel

Erinevalt Delfi naljaninadest, kes üritasid koostada edetabelit inimestest, kes olla Eestis mõjukad, esitleme meie teile neid, kes PÄRISELT ühiskonda juhivad – enamasti küll nii, et me ise sellest arugi ei saa. See on paljukardetud SÜVARIIK, mida tüürivad eriti tähtsad ametnikud ja valitud eraisikud, kes pilastavad meie armast kodumaad sorosliku roosa löga ja juudaseeklitega.