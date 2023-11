KRANAAT | Eesti kõige vähemmõjukas mees: tore, kui keegi rasket pingutust märkab

false

Teda oli pea võimatu üles leida. Sotsiaalmeedias on ta perekonnanimeks Olen. Guugeldades tuleb välja ainult tema Sportose profiil. Ta ei ole mitte kunagi Linkedini kasutanud, üheski Eesti filmis osalenud ega äriühingu juhatuse liige olnud.

Kranaat leidis ta üles – Rauno, 43. Eesti kõige väiksema mõjuga inimene. Raunol on ka naine, aga tal on kahjuks oma elu jooksul olnud üks arvamus, nii et ta on oma mehest oluliselt mõjukam.

Tallinnast mugava autosõidu kaugusel Eesti väikelinnas elav Rauno on ajakirjanike ukse taha ilmumise tõttu loomulikult tusane. „Ma olen terve elu vältinud igasuguseid väljaütlemisi, tähelepanuväärseid tegemisi ja ajakirjandust. Miks te siin olete?“ põrutab Rauno, taustal on kuulda Sky Plusi hommikuprogrammi ja lävepakult piiludes paistab elutoas suvalisi asju täis topitud IKEA Kallaxi riiul.

Poliitikast hoiab Rauno kaarega eemale. Ta arvab endiselt, et Taavi Rõivas on peaminister ja Eesti võitis Eurovisioni seitse aastat tagasi. Ta ei ole kunagi ühelegi Kantar-Emori küsitlusele vastanud ja rahvaloendaja pidi pool tundi paluma ukse avamist, et saaks üldse temaga rääkida. Ta on professionaal.

Kuuldes, et Rauno on valitud Eesti kõige vähemmõjukaks inimeseks, lähevad tal aga silmad särama. „Tõesti tore! See on üks tänamatu töö. Keegi ei mõista, kui raske on mitte midagi arvata,“ selgitab Rauno. „Kaja Kallas räägib jõuluvanast, Margus Tsahkna ja Lauri Läänemets räägivad jõuluvanast – keeruline on suu kinni hoida ja mitte öelda, et kuulge tegeleme olulisemate asjadega, ärme palun räägi jõuluvanast. Aga ma pean vastu, ma ei ütle midagi ja see ongi mu koorem kanda.“

Rauno sõnul on tal loomulikult olnud olukordi, kus ta tahaks midagi öelda. „Kõige raskem oli vist Märt Avandi kokaiinisõltuvuse paljastuste ajal. Nii palju imalaid nalju tuli mõttesse, väga tahtsin sõpradega koos lõõpida, aga ma olen siiski professionaal. Ma ei tee seda,“ ütleb Rauno.

