SÕJAPÄEVIK (639. päev) | Venemaa ja Hiina peavad Krimmi ja Venemaa vahele veealuse tunneli ehitamise plaani

Üle Kertši väina viiv sild on üks Venemaa põhilisi logistikasooni, mida mööda korraldada transporti ja kaupade liikumist mandri ning okupeeritud alade vahel. Silda mööda liigub ka sõjaks vajaminev varustus. Ukraina on silda rünnanud kahel korral ning üritanud tabada veel mitmeid kordi. Venelastele on silla kaitsmine oluline, kuid see on osutunud üsna keeruliseks.