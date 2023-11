Venemaa on pidanud Kaliningradi üheks oma strateegiliselt tundlikumaks piirkonnaks, sest see on sisuliselt NATO riikidega piirnev saar. „Tõsiasi, et Venemaa kaitseministeerium näib olevat valmis võtma täiendavaid riske, toob esile kaotused, mille sõda on põhjustanud mõnele Venemaa võtmetähtsusega kõrgtehnoloogilisele võimekusele,“ seisab raportis.