Advokaadid: Meta lahendus meenutab kangesti maffiafilmi süžeed

MIS ON ERINEVUS: Tasuta ja tasulise konto vahe seisneb selles, et tasuta konto puhul võib Facebook kasutada kasutaja andmeid ja näidata talle reklaame.

Euroopa Liidu Kohus ütles tänavu juulis, et Facebook (s.t Meta) on olnud paha laps ja töötleb inimeste isikuandmeid liialt vabalt – kaugeltki mitte kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Kohus selgitas, et Facebooki tegevus võiks olla õiguspärane, kui kasutajatele pakutaks vajadusel ja sobiva tasu eest samaväärset alternatiivi isikuandmeid töötlemata. Rõhk on siin sõnadel „vajadus“ ja „sobiv“.