SÕJAPÄEVIK (645. päev) | Zelenskõi seis kodumaal muutub raskemaks. Venemaa tahab seda ära kasutada

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on varemgi näidanud, et moraali kõrgel hoidmise nimel on ta valmis külastama ka neid riigi piirkondi, kus käib aktiivne sõjategevus. Eile tegi Zelenskõi visiidi Ukraina lõunaossa Odessa, Hersoni ja Mõkolajivi oblastitesse, kohtudes seal nii sõjaväelaste kui tsiviilisikutega. Hersoni linnavalitsuse juht Roman Mrotško kirjutas Telegramis, et tol päeval tulistas Vene sõjavägi linna kolm korda. Täna jõudis Zelenskõi Harkivi oblastisse Kupjanskisse, mis asub rindejoonest kõigest mõne kilomeetri kaugusel ja mille Ukraina alles möödunud aasta septembris vabastas.