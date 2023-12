Eesti Panga president Madis Müller: viis tähelepanekut, kuidas Eesti majandus kraavist välja saada

VÄHEM ÄREVUST: „Poliitikakujundajatel on tarvis keskenduda nii meie majanduse konkurentsivõime säilitamisele kui ka riigi rahaasjade kordasaamisele. Seda kõike võiks aga olla võimalik teha ka mõõdukamas ärevusefoonis,“ arvab Madis Müller.

Mõistetavalt pessimistliku üldise uudisvoo taustal tasub meenutada olukorda, milles olime aasta eest. Eestis tõusid hinnad enam kui 20% aastas, gaas ja elekter maksid enam kui kaks korda rohkem ning Euroopas muretseti selle pärast, kas eeloleval talvel jätkub piisavalt gaasi tubade soojana hoidmiseks. Need mured on tänaseks ajalugu ja märk sellest, et mitte kõik ei lähe vales suunas.