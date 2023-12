„Venemaa president on pannud oma riigi toimima sõjarežiimis ning tugevdanud oma võimuhaaret. Ta on hankinud välismaalt relvastust ja pöörab globaalset lõunat USA vastu. Peamine on see, et Putin õõnestab läänes veendumust, et Ukraina saab – ja tal tuleb – sõjast välja tulla eduka Euroopa demokraatiana.“