Suitsidoloog: suurim müüt on see, et inimene, kes ütleb, et mõtleb suitsiidist, seda ei tee

„Kui teismeline ütleb, et tal on suitsiidimõtted, siis ei tohi öelda, et see on üks loll mõte, vaid tuleb uurida, mis teeb muret, kas see on ikka lahendus. Pakkuda teisi lahendusi. Lastega on see oht, et nad on impulsiivsemad kui täiskasvanud ja jõuavad suitsiidi otsuseni kiiremini. Nad reageerivad oma hetkeseisundile,“ hoiatab ta.

Seepärast on meil lapse puhul väga lühike aeg reageerimiseks. „Kõik algab sellest, et oskaksime ära tunda, kui tema elustiil on muutunud, ta ei maga hästi, ei suhtle enam sõpradega, istub ainult oma toas, loobub asjadest, mida on varem hea meelega teinud. Seda protsessi on võimalik õigel ajal mõjutada ja peatada,“ kinnitab Laido.

Kooliprogrammid on üliolulised. Laido: „Õpetajate ja laste koolitamine, kuidas tunda ära, kui kellelgi on probleemid. Uuringud on näidanud, et lastele suunatud programmid, mis teavitavad neid vaimse tervise probleemidest, on suitsiidiennetamisel väga tõhusad.“

Iga enesetapp paneb seemne järgmisteks suitsiidideks, kuna mõjutab nii paljusid. Ühe enesetapu kohta on umbes 20 katset. Ja paljud on meile üldse teadmata.

Suitsidoloog Merike Sisask on ühes oma arvamusloos Suitsidoloog: suitsiid ei tohi olla tabuteema, sest vaikus on see, mis tapab kirjutanud, et üks suurimaid müüte, mis abi otsimist ja pakkumist takistab, on see, et suitsiidimõtete kohta ei tohi küsida, sest see võib suitsiidiprotsessi käivitada. „Tegelikult selle küsimuse esitamine kedagi suitsidaalseks ei muuda. Kui inimesel ei ole suitsiidimõtteid, siis küsimus neid temasse ka ei istuta. Kui aga inimesel tõesti need on, siis siiras huvi ning valmidus avatult kuulata ja mõista võib hingehädas inimesele olla päästerõngaks. Oluline on mitte hukka mõista, hinnanguid anda ega nõuannetega üle koormata!“

Üks tunnustatumaid ja lihtsamaid skaalasid suitsiidiriski hindamiseks on Kolumbia skaala, mis hindab suitsidaalsuse raskus­astet järk-järgult.

Kas oled soovinud, et oleksid surnud, või soovinud, et võiksid uinuda ega ärkaks enam?