Teismelise tüdruku suitsiidisurm, mida poleks pidanud juhtuma. „Emme, ära nuta... Sa oled imeline ema“

Psühholoogilisele nõustamisele saab registreerida nii laps ise kui ka lapsevanem noustamine.peaasi.ee/noored Teenus on mõeldud 12-26-aastastele noortele.

Selle aastanumbri sees on tee noortenõustamisele leidnud 1374 noort. „Lähtudes statistikat saame öelda, et 33% meieni jõudnud noortest on vähemalt mõnikord ja 15% sagedaseid või pidevaid suitsiidmõtteid,“ sõnab psühholoog, Peahea projektijuht Andreas Holst. „Seda statistikat toetab TAI läbiviidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, mille kohaselt esines 2022. aastal suitsiidmõtteid 22% Eesti kooliõpilastest.“