SÕJAPÄEVIK (648. päev) | Zelenskõi: Venemaa kardab väga, et Ukraina saab relvastuse osas sõltumatuks

„Kui meie toodang on piisavalt suur, et varustada lahinguvälja; kui me suudame katta vajadused oma toodanguga, siis Venemaal on selle ees suur hirm. Miks? Sest praegu võitleb Venemaa selle eest, et lõigata läbi meie sidemeid Euroopa ja Ameerika Ühendriikidega, ning mõnel pool on ta ka edukas. Alati on kusagil mõni nõrk koht. [Venemaa] saab aru, et kui me ei saa enam Lääne abi, siis me ei ole võimelised sõdima,“ rääkis Zelenskõi