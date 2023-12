Keegi peab selle välja ütlema: viis närust kirjanikupalka ei täida õiget eesmärki

Kui kirjanikupalk 2016. aastal kehtestati, oli selle ümber mäuramist ja kahtlemist kui palju. Tõnu Õnnepalu seisukohta teame kõik – palk on loojale ohtlik, see on sundus, vabadus võib kannatada. Mitte et riik midagi kontrolliks (vaadeldes, mida kirjanikupalgalised on kõigi nende aastate jooksul korda saatnud, erilise nõudlikkuse muljet küll ei jää), aga endal oleks ju nõme kohuslase tunne. Menukirjanik Andrus Kivirähk arvas juba aastal 2007, kui loomepalk veel kõigest jutuks oli, et mingit head nahka sellest tulla ei saa. „Mõned saavad palka, teised mitte. Kusjuures reaalselt tähendaks see muidugi seda, et ilma jääksid just need, kes seda raha kõige rohkem vajavad,“ arutles ta muu hulgas.