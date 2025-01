„Huvitav, milliseks ta kasvanud oleks?“ Pea 20 aastat tagasi kadunud Tambeti asukoht on endiselt teadmata

Sel hommikul läks elupõline raamatukogutöötaja Pille tööle ja küsis teises klassis käivalt pojalt, kas tallegi mõni raamat tuua. „Ta ütles, et too mulle ükskõik mida, aga ära too „Tarkuseraamatuid“ – see on selline sari. Ja ära vii inglise keele õpikut ära, ta oli hakanud sealt omal käel õppima. Tambet luges väga palju.“