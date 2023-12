SAHINAD | Riigikogulane tahab luua zoofiilide registri

Zoofiilide nimed kirja!

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets (sots) looks zoofiilide registri. Sealt saaks kaeda, kas inimene on saanud karistada loomaga seksimise eest. Praegu politsei vastavat statistikat ei kogu. Riigikogu liige Kert Kingo (EKRE) kutsus zoofiilidega võitlema: „See tegu ei ole ka siis normaalne, kui näiteks tõestada ära looma enda soov või heaolu.“

Kaja Kallas ei pääsenud mõjukate sekka

Kaja Kallas maineka Briti majanduslehe Financial Timesi valitud 25 mõjukaima naise sekka ei pääsenud. Küll aga õnnestus tal edetabelis kehastuda ajakirjanikuks, sest just Eesti peaminister kirjutas artiklis tabelisse valitud Ukraina esileedist Olena Zelenskast .

„Ma imetlen kõige rohkem tema ausust. Ta teab, kuidas mitte ajada mulli, aga jääda ikkagi rahustavalt inimlikuks,“ kirjutas Kallas. Sellele järgnesid juba tuntumad Eesti välispoliitika jutupunktid, et Ukrainal peab aitama Venemaa alistada. Raha Kallasele kirjutamise eest ei makstud. „Kutse kirjutada on au,“ ütleb Kallase pressinõunik Maris Lindmäe .

Minister nõuab ametnikelt lihtsat keelt

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo andis kõigile ministeeriumidele teada, et riigi ametlik tekst kipub olema keeruline ja võib jääda arusaamatuks. Ministrile teeb see muret, sest tema vastutada on puuetega inimeste õigused, mis sedasi ohus on. „Üks võimalusi suurema hulga inimesteni jõudmiseks on toimetada enda tekste lihtsasse keelde,“ soovitas minister.