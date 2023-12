Kuna telenägu on näinud enda sõnutsi ränka vaeva, et oma vaimne tervis peale TV3s läbielatut taas joonde saada, ei soovi ta oma nime all sellest rääkida. Ta ütleb vaid, et tema kogemus Signe Suurega oli üpris negatiivne ja talle näis, nagu Suur ei peaks kinni kokkulepetest ja