SÕJAPÄEVIK (650. päev) | Ukrainlased on kindlameelsed, venelased ükskõiksed, läänes puhkes viimsepäeva pandeemia

USALDAVAD OMA KAITSEVÄGE: Kuigi liitlastel on parasjagu nututuju, usub 46% ukrainlastest, et olukord rindel hakkab paranema.

Pärast Ukraina tänavuse vasturünnaku ebaõnnestumist on lääne ajakirjanduses viimasel nädalal alanud tõeline nutulaul: lääneriikide toetus väidetavalt väheneb või on üldse lõppemas, Ukrainas tõstavad pead sisevastuolud, venelased on alustamas talvepealetungi.