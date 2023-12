12 tähtpäeva, mis eestlastele korda lähevad, aga mille eest vaba päeva (veel) ei saa

Peaasi, et südaööl arvuti taga oled ja deklaratsiooni vaarika-portaalis sekunditäpsusega esitad. Üks siin elav välismaalane uuris hiljuti, kas tulumaksutagastusest on võimalik keelduda ja see hoopis õpetajate palkadeks suunata. On nõnda patust mõtet mõnele eestlasele siis pähe tulnud? Ptüi!