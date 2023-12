Mõned enda elukohas lapsehoiuteenust pakkunud isikud olid üllatunud, et ka nende kodu kontrollitakse. Ühes teenuseosutaja kodus peetavas hoius tuvastati, et tema elukaaslast oli noorpõlves kriminaalselt karistatud, ja seetõttu tuli hoid mujale kolida, et tekitada lastele turvaline keskkond.