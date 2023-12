Hohohoo, jõulud lähenevad halastamatu kiirusega! Eesti kaupmehed on ostjad proovile pannud ja müügile paisanud kuni tuhat eurot maksvad advendikalendrid. Solarise toidupoes on nähtud mõnesajaeurost advendikalendrit teekotikestega. Erootikapood pakub tuhat eurot maksvat advendikalendrit, kus iga päev kingib uue sekslelu. Kalendri ale on aga võimas: seda pakuti „kõigest“ 149 euroga.