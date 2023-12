Koroonapalateid remonditakse haigestumise tõusu ajal

REMONT KÄIB: Arkadi Popov ütleb, et Lääne-Tallinna Keskhaigla 45 intensiivravi voodikohast on praegu kasutatavad 30.

Euroopa Regionaalarengu Fond eraldas isolatsioonipalatite ehitamiseks 21 miljonit eurot. Tööd on veninud nii kallinemise ja lisarahastuse otsimise kui ka ebaõnnestunud hangete tõttu, kirjutas ERR novembri alguses. Ekspressini on jõudnud kuuldused, et haigete vooditesse paigutamine nõuab remondi halva ajastuse tõttu ootamatut pingutust.