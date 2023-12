Täna kohtus Zelenskõi Valges Majas president Joe Bideniga, USA senati demokraatide juhti Chuck Schumeri, vabariiklaste juhi Mitch McConnelli ning esindajatekoja spiikri Mike Johnsoniga. Sõjapäeviku avaldamise ajaks polnud veel Bideni ja Zelenskõi kohtumist toimunud, kuid teised kokkusaamised vähemalt esimesel pilgul mingeid murranguid ei toonud. Nii Johnson kui McConnell rõhutasid, et Ukraina sõjaabi andmine on endiselt seotud USA lõunapiiri kindlustamise küsimusega. Samuti Zelenskõiga vestelnud vabariiklasest senaator Lindsey Graham kinnitas riigipeale, et viimane on teinud kõik, mis tema võimuses, ning viivitus pole seotud Ukrainaga.