SÕJAPÄEVIK (658. päev) | Lõpuks ometi Bidenilt see õnnetu jah!

Talv on käes ja sõjaväljal toimub pisut vähem. Venemaa ähvardatud talvised raketilöögid on seni olnud – õnneks – mannetud, aga see ei pruugi nii jääda. Samuti jätkab Venemaa mitmetes rindelõikudes rünnakuid, mis oma arutute kaotustega toovad isegi pisikest edu.