Lootsin, et nüüd antakse nende tegudele õiglane hinnang. Aga ei, selle asemel on püütud Smuuli ja teiste süüd eitada või pisendada. Et heale kirjanikule võib ka ühe väikese küüditamise andestada. Smuuli nähti koguni repressioonide ohvrina. Tema kultuse vastaseid on aga avalikult hukka mõistetud, seda isegi luulevormis. Mis kõige masendavam, neid on meelsuse avaldamise eest ka karistatud.