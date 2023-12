KRANAAT | Eesti esinõid: paljudes Eesti maakohtades on neil jõuludel väga halb energia

false

Nõid Tantsiida-Apelsiinimaia laob lauale Aliexpressi kristallid, kodumaised öko-tarokaardid ning peaaegu lõpuni täis kleebitud Maxima kleepsuribade kaardi, viimane lihtsalt uhkustamiseks. Ta süütab viiruki ja pomiseb omaette iidset jõululoitsu „Vanaema sattus liiklusohvriks, tast üle sõitis Jõuluvana saan…“

Ta keerab ettevaatlikult esimese kaardi – Kuu. Ta asub tõsisel ilmel vaikselt selgitama. „Kuu sümboliseerib pikka ja pimedat ööd, lootust paremale. See kaart tähistab, et energeetiliselt tulevad rasked jõulud paljudele inimestele,“ valgustab nõid. „Paljudel inimestel mööduvadki need pühad kuuvalges ning küünalde abil, kuna Elektrilevi pole endiselt rikkeid kõrvaldanud. See kaart näitab, et neid on palju, kes loodusega ühes taktis käivad.“

Järgmine kaart – müntide kaheksa. Nõid ohkab ja ütleb, et ta teadis, et see on tulemas. „Praegu on viimane hetk teha üksteisele kalleid jõulukinke ning nautida seda raha, mis veel alles on. Edasi läheb vaid raskemaks ja seda see kaart ka sümboliseerib,“ ütleb nõid, vaatab kurvalt oma peaaegu täis Maxima kleepsuraamatu poole ja jutustab edasi. „Käibemaksu tõus, euribor, varsti tõusevad surnud ka hauast, sest hauaplatsi raha on nii kalliks läinud.“

Järgmisel kaardil vaatab vastu õnneratas. Nõid Tantsiida-Apelsiinimaia selgitab, et igaüks on oma õnne sepp ning nii nagu meie peame kõik leidma oma Tšambolaia, peab ka tema õnne ise sepistama, julguse kokku võtma ja selle panni ära ostma, mille nimel ta kuu aega järjest kodust pigem kaugel asuvas Maximas käinud on. „Suured elumuutused tulevadki ainult julge pealehakkamisega ja riskimisega. Elu on ikka huvitav.“

Anekdoot: Miks on selgeltnägijal hommikul raske ärgata? Kolmandat silma on keeruline avada.