SÕJAPÄEVIK (662. päev) | „Mõrvarlikud võitlused“ Dnepri vasakul kaldal

Laupäeval ilmus New York Timesis artikkel, milles Dnepri-tagustes ränkades võitlustes osalenud ukrainlased räägivad oma sõjakogemustest. Otse öeldes: see ei ole kuigi optimistlik lugemine. Võitlusi iseloomustatakse kui enesetapjalikke. Artiklist ei jää küll muljet, et Ukraina kaitsejõud võiksid seal piirkonnas hõlpsasti edeneda ja hakata venelaste Krimmi ühendusteid ohustama.