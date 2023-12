Vivian Loonela: kardetavasti peame tulevikus oma huve EL-is veelgi aktiivsemalt kaitsma

Nad said need otsused teha üksmeelselt, sest Orbán lahkus selleks ajaks saalist – nii oli vajalik ühehäälsus olemas, sest kõik saalijäänud 26 riigijuhti olid selgelt seda meelt, et Ukraina ei võitle mitte ainult enda püsimajäämise eest, vaid ka selleks, et olla hiljem edukas lääneriik, teha läbi samasugune muutus nagu Eesti 1990ndatel.