Tallinna illustratsiooninäitus. Kahtlemata viimaste aastate suursündmus, aga jõudu ja sära jäi väheks

Olgu asjadele nimede andmisega nagu on, olen ootusärevuses, sest seekordne illustratsioonitriennaal on eriline. Eesti on aastal 2025. aastal Bologna lasteraamatumessil eesistujariik ning triennaal on asjaosaliste sõnul selle peaproov. Pidulikuks muudab sündmuse ka see, et näitust külastab Bologna lasteraamatumessi direktriss Elena Pasoli.