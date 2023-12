SÕJAPÄEVIK (665. päev) | Venemaa varastab Lääne firmad lihtsalt paljaks ja täidab sõjakassat

Praeguseks on teada, et sanktsioonid mingil määral töötavad, aga Venemaa on juba sisse seadnud alternatiivsed kaubateed. Äsja avalikustati taas tabelid, mis näitavad, kuidas näiteks Saksamaa autode ja nende juppide eksport Kõrgõzstani on kasvanud tuhandeid protsente. Eks me teame, kuhu need kaubad sealt jõuavad.