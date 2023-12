SÕJAPÄEVIK (666. päev) | Putin ei teeskle enam rahukõneluste soovi Ukrainaga

President Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas ajakirjanikele, et praegu ei ole eeldusi selleks, et Venemaa poolt pidada Ukrainaga rahuläbirääkimisi. USA mõttekeskus Sõjauuringute Instituut märgib, et sellega eemaldub Kreml vahepeal esiletõusnud retoorikast, et Venemaa küll kõneleks Ukrainaga rahutegemise üle, aga just Ukraina oma Lääne peremeeste käsul ei ole sellega nõus.