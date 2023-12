Välisministeeriumi asekantsler: ettevõtete huvide edendamisel arvestame julgeolekupoliitiliste aspektidega

Ettevõtted, kellega riik koostööd teeb, peavad vastama ka kindlatele tingimustele. Riigi pakutavatele äridiplomaatiateenustele on ligipääs Eesti ettevõtetel, kellel ei ole kehtivaid maksuvõlgasid ega aruandluskohustuste puudujääke. Mitmed senised ettevõtjale tavapärased turud on praegu ise majanduslikult keerukas olukorras, mistõttu on oluline toetada ettevõtjate valmisolekut siseneda uutele turgudele.

Uutele turgudele minemisel on alati riskid ja nendega tuleb arvestada, nagu peab arvestama ka ärikultuuri või seal valitseva õigusliku raamistikuga. Välisministeerium ja meie esindused on abiks mitmesuguste kohalike nüansside selgitamisel ning tutvustavad kohalikku ärikultuuri või muid olulisi tegureid, mis Eesti ettevõtjatel oma otsuseid teha aitavad. Äriga seonduvate riskide ning oma tegevuse eetilisuse üle otsustab iga ettevõtja ise.

Eesti Ekspress püstitas eilses artiklis küsimuse, kas selliste „ärihuvide ehitamine inimõiguste saririkkujatega, kes on seejuures sõbralikud Putiniga, on moraalselt aktsepteeritav“.

Pärsia lahe riigid, eelkõige Saudi Araabia ja Ühendemiraadid, on muutunud piirkonna majanduskasvu mootoriks ja innovatsiooniliste ideede allikaks. Saudi Araabia on oma ambitsiooni ja tegevustega tõusmas piirkonna poliitiliste ja majandussuhete kujundamisel liidrirolli. Dubai on oluline transiitsõlm ja kaubanduse vahenduskeskus meie jaoks uutele turgudele Aafrikas ja Aasias. On täiesti arusaadav, et ka Eesti ettevõtted soovivad sellest arengust osa saada ja kasutavad ära piirkonna potentsiaali.