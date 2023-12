SÕJAPÄEVIK (667. päev) | Ukraina tähistab esimest korda koos meiega jõule ja jätkab Moskva kiriku välja juurimist

Ukraina julgeolekuteenistus SBU on algatanud MPUÕK vaimulike vastu 68 kriminaalmenetlust. Neis on esitatud süüdistusi riigireetmises, koostöös okupantidega, agressorriigile kaasaaitamises, usulise vihkamise avalikus õhutamises, tulirelvade müügis ja isegi lapsporno levitamises. SBU andmetel on Ukraina kodakondsus ära võetud 19-lt MPUÕK vaimulikult, kellel oli samal ajal ka Vene kodakondsus ja kes levitasid Kremli sõjapropagandat.