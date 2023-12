Kersti Kaljulaid: Eesti tööstusel seisab ees kadunud kümnend. Suutsime kümme aastat muneda roheenergia rajamisel

Kaljulaid lausus, et Eesti majandusel on suuremaid muresid kui Rail Baltic. „Eesti tööstusel seisab ees kadunud kümnend. Suutsime kümme aastat muneda roheenergia rajamisel, lihtsalt istusime teadmiste otsas, mis olid meil ju olemas. Eesti elektrisüsteem ei suuda kohaneda Euroopa kliimaeesmärkidega. Me ei jaksa kinni maksta rohepööret, mis Põhjalas on juba tehtud, kuigi kliimanõuded on seal veel rangemad,“ rääkis ta.