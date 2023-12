EKSPRESSI LUGEJATE LEMMIKUD 2023 | Annetajaid tillist tõmmanud Lehtme, imelised pääsemised ja poliitmaailma tõeliselt raputanud SALK

Uskumatu õnnetus Peipsi ääres

„Et ta on elus, on ime! Kõik arstid ütlevad, et see on tõeline ime!“ lausub nooruki ema ja tema silmadesse valguvad pisarad nii õnnest kui kurbusest. Naine kogub end veidi ja tunnistab, et on ikka veel šokis, kuigi juhtunust on möödunud juba poolteist kuud.