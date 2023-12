AASTALÕPUSKETŠ | Riigikogu ette plaanitakse ehitada tankla. Mida arvavad inimesed plaanist? Mida kostab riigikogu esimees?

Rahva silmis tekitab tankla ehitamine vastakaid tundeid. On neid, kelle jaoks riivab see ilusat vanalinna, kuid on ka neid, kelle arvates on see hea mõte, sest nii on rahvasaadikute üle parem kontroll. Kuigi mõned inimesed plaani esialgu ei uskunud, siis pärast eskiisi nägemist nende hoiak muutus.