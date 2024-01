SÕJAPÄEVIK (678. päev) | Pihkva õhudessantväediviis on Ukrainas mandunud eliitväeosast jalaväeüksuseks

SEMUDEGA LÕKKE ÄÄRES: Nii allkirjastati see mõni päev tagasi ühismeedias avaldatud foto Pihkva õhudessantdiviisi võitlejatest. Nagu näha, on eriväljaõppega langevarjurid mandunud Ukraina lõunarindel mudas müttavateks jalaväelasteks.

Sõjapäevikul on täna lugejale kaks uudist - hea ja halb. Alustame halvast uudisest: uut aastat on Venemaa alustanud raevukate rünnakutega Ukraina suurlinnade vastu, milles täna hukkus vähemalt viis ning sai vigastada üle 90 inimese. Hea uudis on see, et Ukraina sõja kõrvalmõjuna on vaid 50 kilomeetri kaugusel Eesti piirist paiknev kurikuulus 76. Pihkva õhudessantväediviis sõjas kandnud suuri kaotusi ning mandunud eliitväeosast tavaliseks jalaväeüksuseks.