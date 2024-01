2024. aasta trendid: vähem seksikaid naisi majaseintel, rohkem tekiilat ja tehisintellekti sõjatanner

Tahan, et uuel aastal laieneks empaatia KÕIGILE inimestele olenemata nahavärvist, usutunnistusest või seksuaalsest sättumusest. Hoolimine on hottt! Täiesti out on uuel aastal olla selektiivselt kaastundlik (näiteks Ukraina sõjapõgenike toetamine vs. Palestiina genotsiidist vaikimine), apaatne ja argpükslik. Seega, kui soovid olla ikka ultraseksikas, siis step into your power, show up and speak up!