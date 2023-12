SÕJAPÄEVIK (673. päev) | Vereraha vastuvõtmine lääne sportlasi ei morjenda

Umbes kuu tagasi selgus, et rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) lubab Venemaa ja Valgevene sportlased suvel Pariisis toimuvatele olümpiamängudele. ROKi otsuse kohaselt pääsevad venelased ja valgevenelased võistlema individuaalaladel neutraalsete sportlastena. Lõpuks on siiski alaliitude otsustada, kas nad agressorriikide atleete võistlustele lasevad – näiteks rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe on kinnitanud, et vähemalt Pariisi luba venelased ja valgevenelased neilt veel ei saa.