Kranaat | MILLINE IME! Eestis on veel üks optimist, kes annab uusaastalubadusi

Priit (34) on loomult rõõmus inimene. Kui koroonaga koos riik lukku läks, pani ta end kirja kolmele online-keelekursusele ja õppis hapusaia küpsetama. Priit usub Eesti sõjablogijate entusiasmi Ukraina sõja kokkuvõtetes ning ükskord Priit isegi arvas, et Tallinna linnas enam ei anta omadele jopedele töökohti. Loomuldane optimist!

Priit on ainus inimene Eestis, kellel veel on lootust, et uus aasta on väljakutseterohke ja seiklusi täis. Kõik teised Eesti inimesed on viimase kolme aasta jooksul alla andnud ja enam tulevikku ei vaata.

Ta tunnistab, et selline ellusuhtumine ei ole alati realistlik. „Lugesin näiteks, et Tallinna linn jätab sellel aastal ilutulestiku ära ning 900 000 € lasti õhku hoopis ametnike palgalisades,“ ütleb Priit. „Mind see ei morjenda. Usun, et praegu peabki Eesti inimest järjele aitama.“

Priit ise elab ühes Eesti väikelinnas, mida Kranaadi toimetusele ka tutvustab. Raudteejaamas räägib ta, et oli äsja lugenud, et mitmed raudteeülesõidud üle Eesti on eriti ohtlikud. Kohalikud teadvat koguni rääkida, et raudteede ääres peab alati valmis olema, et iga hetk võib välja vupsata kevadeks uut kaaslast otsiv ilves, kes on seetõttu ettearvamatu ja metsik.

Priit on endale uusaastalubadused paberile üles kirjutanud. Ta soovib sel aastal rohkem keskenduda praegusele hetkele, süüa vähem valget saia ja hakata hommikuti jooksmas käima. Psühholoog Ajur Loputuse sõnul on tegemist uskumatu resistentsusega viimaste aastate muutustele. „Vau! Paistab, et ta mõtlemine on endiselt aastas 2018, kus inimestel oli veel tunne, et kõik aastad on ühesugused ning ühtegi suuremat raputust ei ole tulemas.“

