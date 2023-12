SÕJAPÄEVIK (674. päev) | Vene raketid tapsid üle kogu Ukraina ning jõudsid ka NATO õhuruumi

Nii rahvusvaheline kui ka Eesti ajakirjandus on kajastanud täna Venemaa raketirünnakut, mida nimetatakse kogu sõja kõige suuremahulisemaks. 18 Ukraina tsiviilisikut on surnud ning veel 132 on saanud vigastada, kirjutas The Guardian. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul on venelased kasutanud erinevaid relvi, nii ballistilisi kui ka tiibrakette.