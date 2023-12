Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk: hariduses pole sugugi kõik halvasti, oleme paremas olukorras, kui kunagi varem

Majanduslanguse ja ümbritseva maailma ebakindluses näib aeg-ajalt, et kõik asjad on halvasti. Haridus on kriisis ja õpetajate streik ukse ees. Tahan pühade meeleolust tulenevalt (aga mitte ainult) meelde tuletada, kus oma haridusnäitajatega oleme. Nagu paljudes muudeski asjades – paremas olukorras, kui kunagi varem.