Venemaad vapustanud rünnak

Venemaa välisministeeriumi hääletoru Maria Zahharova kuulutas, et Belgorodi rünnaku taga on Suurbritannia, kes „koostöös USAga õhutab Kiievi režiimi terroriaktidele, mõistes, et Ukraina relvajõudude vastupealetung on ebaõnnestunud“. Zahharova teatas, et London keelas Kiievil Moskvaga rahuläbirääkimisi pidada, panustades võidule lahinguväljal.