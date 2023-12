KRIMIAASTA 2023 | Eesti ja Venemaa vahel käib sadade miljonite äri, seaduslikult ja ebaseaduslikult

Ühelt poolt pole näha oodatud krahhi: rubla ei ole muutnud prügiks, nagu lubas Joe Biden. Kuid sanktsioonid on siiski ahistavad. Seda näitab tõsisasi, et ka Eesti kaudu punutakse skeeme, kuidas keelatud kaupa siiski Venemaale viia.

„See oli ühel veredoonorluse konverentsil, kus esines Putini administratsiooni tähtis liige ja ütles kõnes [meditsiiniettevõtjatele], et tänu teile jõuavad meie sõdurid tagasi Ukraina rindele. Nii lihtne see ongi: tänu sellele tapavad sõdurid ukrainlasi edasi,“ kirjeldab Martin Laine äsja avastatud infot, et Eestist eksporditakse Venemaale verekotte.