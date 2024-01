Aleksei Jevgrafov: Katri Raiki muinasjutt tõi endale palgalisa ja viis Narva eelarvest miljoneid

Elupõlise Narva elanikuna tunnen kurbust, sest just pärast selliseid artikleid kujuneb minu kodulinna kohta negatiivne taust, mis ei lähe kokku reaalse eluga. Ei pea olema Narva poliitilise olukorra asjatundja, et aru saada, et iga artikli sõna taga on kaks korda Narva linnapea ametist tagandatud Raiki solvumise vari.