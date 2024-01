Ieva Ilvese eneseotsimise aeg: „On olnud väga raske aasta“

„See on olnud eneseotsimise aasta. Võib-olla on see midagi neljakümnendate keskpaiga kriisi laadset. Olen üritanud aru saada enda erialasest rollist – mis mu väärtus ikkagi on, mida ma teha tahaksin,“ ütleb Ieva Ilves mõni päev enne aastavahetust.