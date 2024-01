Lea Danilson-Järg: Reformierakond on võtnud suuna ühe lapse poliitika poole

Juba järgmisel nädalal laekub suurte perede kontole lastega seotud kulutusteks 200 eurot vähem kui eelmisel aastal. See tähendab, et kolmelapselisel ja isegi seitsme ning enamalapselisel perel tuleb aasta jooksul kokku hoida 2400 eurot, sest valitsuse arvates on raha mujal rohkem vaja.