SÕJAPÄEVIK (679. päev) | See neetud vana Vene risu! Iidvana rakett, millele ukrainlased lihtsalt ei saa pihta

Venemaa on teinud nüüd mitu suurt raketirünnakut Ukraina linnadele. Need on olnud nii massilised, et eilne on ametlikult kõige keerukam raketilöök, mida üldse kunagi mõne riigi vastu on tehtud. Mõelge korraks – kokku 99 lendavat pommi, mille seas mitut eri tüüpi raketid, nii ballistilised kui tiibraketid, lisaks suur hulk droone.