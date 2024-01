KRANAAT | Joogid ei käi autos! Kesk-sotsid läbivad esmalt ümberõppe

false

Fraktsiooni ukse peal võttis uued sotsiaaldemokraadid esmaspäeva hommikul väga leigelt vastu Jevgeni Ossinovski. Ta selgitas, et kõige esimene ülesanne on uutel liikmetel ära anda kõik oma rohelised asjad. „Mõistate ju, et kui roheline ja punane kokku segada, tuleb pruun. Ja kuna Kõlvarti ära põlatud Pruunsilla 300 000 euro pärast need vaesed hinged paguluses ongi, siis püüame vältida kõike, mis on vähegi sellega seotud,“ selgitas Ossinovski.

Ossinovski kirjeldas, et nelja endise kesiku ära toomine oli vaevaline protsess. Tanel Kiige juustesse peitis Jevgeni juba pool aastat tagasi väikse kõlari, mille kaudu Marju Lauristin talle öösiti märkamatult läbi une sotside programmi ette luges. Sotside kontor seadistas spetsiifiliselt Ester Karusele Facebookis reklaamid, kus väideti, et sotsid on küsitlustes Eesti kõige prestiižsem erakond, Andre Hanimägi ahvatleti sotside fraktsiooni küpsisepurust rajaga ning Jaak Aabi meelitas kohale hoopiski Ivari Padar, kes omakorda peibutati Tallinna lubadusega pidada maha üks korralik talvine grillifestival.

Ka siseminister Lauri Läänemets astus Riigikogust läbi, et tervitada uusi erakonnakaaslasi. „Aitäh teile teie häälte eest,“ ütles Läänemets. „Olete meile ütlemata olulised ja teeme kõik, et teid ära kuulata, nii et kui teil on soove või küsimusi, andke mulle teada,“ lisas esimees.

Ester Karuse hõikas vahele: „Kui lubate, tegelikult soovin,“ ent Läänemets jätkas rääkimist: „Vasakpoolsed jõud peavad kokku hoidma ning just seetõttu on meil eriti hea meel teid siin täna vastu võtta, ma tänan teid ja kuulan teid.“

Karuse püüdis end uuesti kuuldavaks teha: „Tähendab, sooviks ühte…“, kuid Läänemets ei teinud väljagi ja jätkas: „Ja mul on üdini hea meel, et just täna on parlamendis sotsiaaldemokraate nii palju ja seetõttu ootan teie ettepanekuid…“ Karuse tõttas taas vahele: „Kas töö jaoks eraldi iPadi ka saaks?“

