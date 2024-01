SAHINAD | Putin taastab Stalini-aegset tapmisorganisatsiooni

Briti välisluure teatel on Venemaal taastamisel James Bondi vaenlasena tuntud vastuluureagentuur SMERŠ (CМЕРШ, lühend fraasist „Смерть шпионам!“ ehk „surm spioonidele“). 2023. aasta lõpus olla sellest kõnelenud vene poliitikud ja nüüd on sotsiaalmeediasse ilmunud fotod mundris sõjaväelastest CМЕРШi siltidega.

CМЕРШ sai maailmakuulsaks ennekõike James Bondi raamatute ja filmide kaudu, kuigi organisatsioon ise eksisteeris vaid aastatel 1941–1946 ehk aastaid enne esimese Bondi-raamatu ilmumist.

Hetkel on ebaselge, kas tegemist on uue üksuse loomisega või olemasolevale üksusele vastava nime andmisega. Briti välisluure märgib, et tegemist on järjekordse näitega sellest, kuidas Venemaa üritab paigutada Ukraina sõda teise maailmasõja mütoloogia raamidesse.

Limonaadiautomaat Ansip vs. julgeolekurisk Kallas

Reformierakonna juhatuse reedesel koosolekul ei toimunudki vihast verelaskmist, nagu avalikkus ootas. Pinged hakkasid kuhjuma aastavahetuse eel, kui partei endine esimees Andrus Ansip teatas ERRis, et „kui 70 protsenti Eesti rahvast soovib peaministri tagasiastumist, siis see on väga, väga tugev signaal ja kui valitsuse toetus on napp 33 protsenti, siis seda tuleb pidada isegi julgeolekuohuks Eesti riigile“.

Praegune parteijuht Kaja Kallas ründas seepeale Delfis Ansipit jutuga, et „loodan, et minust ei saa sellist kibestunud vanainimest“ ning „Ansip on nagu limonaadiautomaat – kui paned raha sisse, siis saad kindlasti limonaadi. Kui paned mikrofoni ette, siis kindlasti midagi mürgist Kaja Kallase suunal tuleb.“

Reedel toimunud juhatuse koosolekul öelnud Kallas, et ta tegi vaid nalja. Selline huumor siis.

Koosolekul oli peamiselt kõne all majandus. Juhtoravad leidsid, et raskel ajal peab riik kulusid koomale tõmbama. See tähendab, et uusi makse ega maksutõuse ei taheta enam teha, sest need viivad hääled minema. Reformierakonna reiting ongi äärmiselt nadi, Ansip ei teinud ju kriitikat tühja koha pealt.