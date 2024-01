SÕJAPÄEVIK (686. päev) | Kolm võimalikku põhjust, miks Ukraina järsku Venemaa rakettide tõrjumisega hätta jäi

Lähipäevade tähtsündmus Ukraina ja Eesti kontekstis on kahtlemata diplomaatilise tooniga. Täna selgus, et väga varsti on Eestisse oodata visiidile Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid. Sellest kohe lähemalt, aga enne tuletame meelde, miks Zelenskõi selliseid visiite üldse teeb – sellel on väga palju puutumust teise teemaga, mida tänases „Sõjapäevikus“ avame.