Andrei Hvostov: Zelenskõi tuleku neli põhjust

Elevandiks keset tuba on Donald Trumpi võimalik tagasivalimine Ühendriikide presidendiks. Mees on lubanud pärast ametisse saamist Ukraina sõda lõpetada ühe päevaga. Eelmine kord, kui Trumpi presidendiks saamise võimalusest räägi, tõttasid Eesti julgeolekuteadlased esmalt kinnitama, et see on võimatu, sest Ameerika demokraatliku süsteemi tihe sõel ei lase klounil jõuda Valgesse majja.